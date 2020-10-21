Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила пикантным образом

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, на этот раз Настя позировала на фоне моря и гор. На певице - белый раздельный купальник, открывающий загорелое тело знаменитости. Судя по капелькам воды на животе Насти, можно предположить, что она совсем недавно вылезла из воды.

Руки Настя подняла вверх, ее глаза прикрыты, на лице - загадочная улыбка.

"Почувствуйте эту легкость", – призвала фанатов певица.

Фанаты наперебой начали хвалить исполнительницу за новый образ. Всего за 6 минут они успели поставить более 11 тысяч лайков и искупали звезду в заслуженных комплиментах. Также сердечко поставила и известная телеведущая тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк.

"о хоспади, она уже лет 2346546 беременна!🤦🏻‍♀️ Может, о ее беременности стоит писать, когда живот уже будет откровенно беременно-большим? А не тогда, когда кому-то чето там кажется... О боже які широкі бедра😂👏 Настя я тебя обожаю в хорошем смысле ❤️и даже если не заметишь ты очень ❤️крутая и классная Без купальника намного круче.. Шикарная👍 Фигура проста 🔥🔥🔥🔥🔥 Бедра широкие. Родишь без вопросов! Лапочка", – написали они.

Ранее Настя Каменских посветила голым телом возле бассейна. Знаменитость разместила смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она не стесняется показать свои прелести в самых откровенных позах, но на этот раз превзошла саму себя.

На свежем снимке Настя Каменских запечатлена в бассейне на улице полностью раздетой, девушка слегка зашла в прозрачную воду, высоко подняв руки вверх. Красотку сфотографировали со спины, с такого ракурса открывается волнующий вид на ее упругие ягодицы. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, чтобы не мешали плавать.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - объяснила свою позицию Каменских в описании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Окт 2020 в 11:42 PDT

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки