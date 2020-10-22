Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про вбрання

На фото красуня позувала в блакитній сукні, яку вона назвала прозорим. Дівчина спочатку показала себе спереду, а після цього розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку. Волосся у Кассандри були розпущеними, а образ модель доповнила макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зверніть увагу на добірку з цим прозорим платтям", - підписала кадри Кассандра.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ого", "ангельський наряд", "гарне плаття, дитинко", "Привіт, прекрасна дитина", "прекрасна і спокуслива", "Ангельська енергія", "Ангельська дитинко", " яка ти красива. І мені подобається цей погляд", "моє миле серце", " Люблю мою Галт дівчину!", "Сексуальна гаряча богиня","... ангельський як унікальний", "Привіт, як справи, мем", "виглядає чудово".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула ідеальними формами, вийшовши з басейну.

Модель в чорному бікіні ефектно вийшла з води. Купальник красиво натягнувся на грудях, обтягнувши і притиснувши її.

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