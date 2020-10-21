Фанати "Танців з зірками" коментують відхід з проекту пари музиканта "Время и стекло" і Mozgi Позитиву та танцівниці Юлії Сахневич

Як передає Politeka.net, Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитиву - ред.) опублікував нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, під яким попрощався з танцювальним проектом і подякував шанувальникам за підтримку.

"На 8 тижні проект @tanci1plus1 для мене завершився. Впевнений, нам з @juli_sakhnevych ще було чим вас здивувати, але не завжди все залежить від нас ☺ ️Друзі, спасибі кожному з вас за величезну підтримку і переживання, за ваші слова, мільйони смс голосів і емоції, які ми разом проживали. Особлива подяка Юлі, за витримку, терпіння мого непростого характеру і максимальну любов до цього супер складного ремесла", - поділився своїми думками Завгородній.

Нагадаємо, Позитив зі своєю партнеркою не виступали на останньому ефірі, так як обидва хворіють китайським вірусом. Замість них на паркет вийшли запрошені музикантом актор Арам Арзуманян і танцівниця Антоніна Руденко.

У зоні ризику опинилася ця пара, а також Ольга Фреймут та Ілля Падзіна. За Арзуманяна свій голос із суддів віддав тільки хореограф Григорій Чапкіс. Балерина Катерина Кухар і танцюрист Влад Яма віддали голоси Фреймут. Останнє на жарт "вибісило" шанувальників музиканта:

"сумно😔 😔 😔ви класна пара ❤ ️"

"Несправедливо, вас засудили. Ви найкращі❤️ тепер і проект дивитися не цікаво("

"Льоша не танцював, замість нього був Арам і він потрапив в зону ризику, разом з Фреймут, і танцювали "танець за життя", і Фреймут станцювала гірше, але залишилася вона, тому що боролися не Пазя і Фреймут, а Арам. А оскільки вони повинні були оцінювати танець, а хто виконує, пишуть, що несправедливо. Це я коротко розповіла"

"Головне здоров'я Льош, це шоу занадто продажне. Фреймут тупо тягнуть до фіналу☺️. А ти для нас і так переможець, ми дуже тебе любимо♥️🥺"

"Фреймут їм заплатила, ось і все. А ти, головне, одужуй"

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