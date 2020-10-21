Фанаты "Танців з зірками" комментируют уход с проекта пары музыканта "Время и стекло" и Mozgi Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич

Как передает Politeka.net, Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива - ред.) опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, под которым попрощался с танцевальным проектом и поблагодарил поклонников за поддержку.

"На 8 неделе проект @tanci1plus1 для меня завершился. Уверен, нам с @juli_sakhnevych еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас 🤷🏻‍♂️ Ребята, спасибо каждому из вас за огромную поддержку и переживания, за ваши слова, миллионы смс голосов и эмоции, которые мы вместе проживали. Особенная благодарность Юле, за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому супер сложному ремеслу", - поделился своими мыслями Завгородний.

Напомним, Позитив со своей партнершей не выступали в последнем эфире, так как оба болеют китайским вирусом. Вместо них на паркет вышли приглашенные музыкантом актер Арам Арзуманян и танцовщица Антонина Руденко.

В зоне риска оказалась эта пара, а также Ольга Фреймут и Илья Падзина. За Арзуманяна свой голос из судей отдал только хореограф Григорий Чапкис. Балерина Екатерина Повар и танцор Влад Яма отдали голоса Фреймут. Последнее на на шутку "выбесило" поклонников музыканта:

"печально😔😔😔вы класная пара❤️"

"Несправедливо, вас засудили. Вы лучшие❤️ теперь и проект смотреть не интересно("

"Лёша не танцевал, вместо него был Арам и он попал в зону риска, вместе с Фреймут, и танцевали "танець за життя", и Фреймут станцевала хуже, но осталась она, т.к боролись не Пазя и Фреймут, а Арам. А т.к они должны были оценивать танец, а кто исполняет, пишут, что несправедливо. Это я в кратце рассказала"

"Главное здоровье Лёш, это шоу слишком продажное. Фреймут тупо тянут до финала🤦‍♀️. А ты для нас и так победитель, мы очень тебя любим♥️🥺"

"Фреймут им заплатила, вот и все. А ты, главное, выздоравливай"

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