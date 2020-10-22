Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про мотивацію

На фото Кім показала себе в топі і шортах. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ модель доповнила невеликим макіяжем. Красуня стояла на стадіоні і демонструвала підтягнуту фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спосіб мислення - це ключ

Ніколи не залишайтеся на одному рівні. Завжди підштовхуйте себе до наступного", - написала модель під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Закоханість жінок", " Привіт, ваша принадність !! Виглядає дуже красиво !!", "Відмінна порада, Кім. Спасибі, і ви виглядаєте приголомшливо", "Чи можу я отримати функцію", "Перейти на новий рівень Кім", "у тебе гарне тіло", " Ти моя улюблена. Хай благословить тебе Бог", "красива і чудова", "чорт забирай, дівчинка така мила", "у вас хороша мотивація".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала фігуру в одних прозорих колготках.

На одному з таких фото дівчина показала свої форми, надівши лише одні дизайнерські колготки. Кім Лі позувала перед дзеркалом, але щоб не показати зайвого, завбачливо прикрила бюст рукою і повернулася трохи в сторону від камери.

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