Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Ким показала себя в оранжевом купальнике. Красотка руками снизу обняла бюст, делая его более пышным. Волосы у звезды были распущенными. Модель без стеснения демонстрировала блестящий загар на фоне моря, делая кадр довольно соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментариев, так как кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Принцесса Диснея, горячее огня".

Сообщалось, что популярная Инастаграм-модель Ким Ли показала роскошные изгиби в темном купальнике.

Девушку прозвали корейской Кардашьян, так как эффектная темноволосая красотка обладает пышными формами и внешностью, которые радуют многотысячную публику звезды.

На фото можно увидеть стройную фигуру звезді, которую удалось идеально показать благодаря черному монокини с изумительным декольте.

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На крохотных видео модель, которая также является диджейкой и пианисткой, сняла себя рядом с музыкальными инструментами, на которых любит играть и радовать своих фанатов музыкой.

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