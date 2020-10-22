Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото Сьюзі здалася в білому боді, сорочці, яку зав'язала на стегнах, і коротких шортиках. Зірка знімала себе на телефон у дзеркалі ліфта. Образ Кортес доповнила чорною маскою і годинами на руці. Зірка розгорнулася, показуючи підтягнуте стегно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тренування завершено успішно", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Занадто багато м'язів для жінки", "красиві ніжки", "ти дуже могутня матуся, яке тіло, які стегна"," у тебе гарні ніжки, Сьюзі"," яке красиве красиве тіло", " хто ця людина???", "Ви так тренувалися? Ти божевільна", "привітання", " приголомшливе фото. Які гарні стегна", "ти нахабна, досить гарненька".

Повідомлялося, що популярна бразильська модель Сьюзі Кортез показала неймовірну фігуру в одному боді.

"Воркаут", - коротко підписаний знімок.

На опублікованих кадрах видно, як Кортез скаче на скакалці, вбравшись в непристойно крихітне боді.

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