Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и передала привет

На фото Сьюзи позировала в платье из сеточки. Модель развернулась к камере спиной и демонстрировала пышную пятую точку. На красотке не было белья, а волосы Кортес решила оставить распущенными. Фото вышло эффектным, ведь на нем звезда не стеснялась показать самые жаркие места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

Hi babes 🔥 🔥 Fotos y videos caliente en mi página privada solo 🔥 LINK : https://onlyfans.com/suzycortez

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян в бесстыжем купальнике показала райский вид: "Кошечка и красавица"

"Я убогий, старый и тупой": доведенный до реанимации Тарзан ошеломил Королеву новой выходкой

Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток

Большая беда нагрянула в семью "Квартал 95", срочно нужна помощь: "Очень жаль малышку, сил ей одолеть..."
Показать еще

"Привет, малышки", - подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепно красиво", "Привет, красавица, ты просто великолепна", "Какое прекрасное тело", "Ваш бизнес ... сломанный", "Вкусно", "Это если мне нравятся поцелуи, милая, я люблю тебя красиво", "Красивый-красивый ребенок", "Ммм вкусно я хочу", "Мое любимое место", "Фантастическая. Я всегда мечтаю о твоем ппк".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела почти невидимые трусики.

В одном из последних постов модель предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением.

Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам. 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала свой срам в "змеином" купальнике

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес показала предел мечтаний

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в "невидимых" трусиках раскрепостилась на кровати