Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя и передала привет

На фото Сьюзи позировала в платье из сеточки. Модель развернулась к камере спиной и демонстрировала пышную пятую точку. На красотке не было белья, а волосы Кортес решила оставить распущенными. Фото вышло эффектным, ведь на нем звезда не стеснялась показать самые жаркие места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, малышки", - подписала фотографию звезда.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепно красиво", "Привет, красавица, ты просто великолепна", "Какое прекрасное тело", "Ваш бизнес ... сломанный", "Вкусно", "Это если мне нравятся поцелуи, милая, я люблю тебя красиво", "Красивый-красивый ребенок", "Ммм вкусно я хочу", "Мое любимое место", "Фантастическая. Я всегда мечтаю о твоем ппк".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, надела почти невидимые трусики.

В одном из последних постов модель предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением.

Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала свой срам в "змеином" купальнике

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