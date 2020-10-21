71-річна співачка Алла Пугачова не перестає дивувати та радувати своєю невгамовною енергетикою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram опублікували відео, на якому вона постала разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним в оточенні фанатів й журналістів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У кадрі щаслива Алла Борисівна в чорному вбранні з масивним кольє з посмішкою до вух кокетувала з оточуючими, поки з таким же чарівним і незворушним виглядом не видала: "Ой, як ви мені набридли!"

Галкін при цьому, як не дивно, жодного разу не глянув на фліртуючу дружину, втупившись кудись убік.

"Танцюристка так танцюй♥️", - підписано відео.

Користувачі кинулися бурхливо коментувати побачене:

"Треба ж, так! висловити "Як, ви мені набридли!!!" - з такою неймовірно сліпучою і обеззброюючою посмішкою!!! Блиск!"

"Чудово виглядає Алла Борисівна 👍 👍 👍 "

"Років 40 не більше. Шикарно виглядаєте!"

"Все одно вся увага на Аллочку, а який гарний МАКСИМ❤️"

"Щаслива Аллочка це видно❤️"

"Ви нам теж набридли... Але ми ж терпимо 🤔 😂 😂 😂 "

"Кокетує! 👏👏👏👏"

"Галкін ви куди дивитеся😀"

"Красива дуже, дай Бог їй здоров'я міцного, вона принадність, світиться як діамантик😘"

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