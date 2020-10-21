71-летняя певица Алла Пугачева не перестает удивлять и радовать своей неуемной энергетикой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм опубликовали видео, на котором она предстала вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным в окружении фанатов и журналистов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В кадре счастливая Алла Борисовна в черном наряде с массивным колье с улыбкой до ушей кокетничала с окружающими, пока с таким же обворожительным и невозмутимым видом не выдала: "Ой, как вы мне надоели!"

Галкин при этом, как ни странно, ни разу не взглянул на флиртующую супругу, уставившись куда-то в сторону.

"Плясунья так пляши 😄♥️", - подписано видео.

Пользователи кинулись бурно комментировать увиденное:

"Надо же, так! высказать "Как, вы мне надоелиии!!!" - с такой невероятно ослепительной и обезоруживающей улыбкой..!!! Блеск!"

"Великолепно выглядит Алла Борисовна👍👍👍"

"Лет 40 не больше. Шикарно смотритесь!"

"Все равно все внимание на Аллочку, а какой красивый МАКСИМ❤️"

"Счастливая Аллочка это видно❤️"

"Вы нам тоже надоели... Но мы же терпим🤔😂😂😂"

"Кокетничает! 👏👏👏👏"

"Галкин вы куда смотрите😀"

"Красивая очень, дай Бог ей здоровья крепкого, она прелесть, светится как бриллиантик😘"

Ранее мы сообщали, Пугачева тряхнула стариной и предъявила миру свои стройные ножки. Примадонна позировала на летнем диванчике в платье с полупрозрачной юбкой. Сложив ногу на ногу, Примадонна театрально сделала вид будто кого-то ищет глазами. Пикантное фото взбудоражило ее фанатов.

Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...»

Также Politeka писала, что Галкин кардинально сменил внешность и поразил видом, Пугачевой даже не снилось: "Разве можно так..."