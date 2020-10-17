Знаменитый российский телеведущий Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, порадовал новым осенним образом

Как сообщает Politeka.net, артист разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" селфи, которое успел сделать во время прогулки. На фото он позирует в черной куртке и толстовке с капюшоном, под которой можно различить белую футболку. На заднем плане видны размытые деревья с пожелтевшими листьями и красивое синее небо. Сам 44-летниий Максим Галкин явно доволен своей жизнью, а потому широко улыбается.

"Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду! 😀", - поделился шоумен своими эмоциями в описании к снимку.

Многие пользователи социальной сети заметили, что Максим Галкин сменил прическу и благодаря этому стал выглядеть намного моложе:

"Шикарный 😏❤️"; "Лет 30 как будто максимум😀"; "Помолодел!"; "Солнечный максим!!!! 🙌"; "Всегда 18🔥"; "Мальчишечка 👍🔥"; "У Вас там вроде небо голубое😂"; "Юный мальчик 🤗"; "Молодеет👌"; "Солнечный мальчик. Очень жаль, что тратит жизнь на старость. Так не должно быть"; "Сколько лет? 18 или 20?!🤔"; "👍👍👏👏 добрая улыбка😊"; "Подстригся 👍👍😘 аж помолодел. Нравилось тёмный волос короткая стрижка 😘"; "Разве можно так молодеть👍🔥".

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