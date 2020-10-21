30-річна актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, захопила мережу незвичайною розвагою
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в ляльковій спальні.
Яна розповіла, що весело провела час на вихідних у парку атракціонів. Зірка не змогла не втриматися, щоб не залізти в рожеве ліжко Смурфетти з мультфільму.
Щаслива брюнетка в спортивному костюмі м'ятного відтінку сіла в позі лотоса на рожевих простирадлах, показавши себе з декількох ракурсів та продемонструвавши неабияку розтяжку.
"Який чудовий сьогодні день!💕 🌟 Хто ще не дивився сторіз, ми всією сім'єю їздили в парк атракціонів «острів мрії». Головна перевага, що парк критий! Сьогодні весь день йшов дощ, але він не зміг перешкодити нашому святу🦄 діти і дорослі, а ми їздили великою компанією, в захваті! Мене навіть змогли затягнути на один з найстрашніших атракціонів, (а я моторошно їх боюся), потім з нього було не витягнути 😅 🙈 В наступні вихідні домовилися поїхати туди з подружками 🤪 🥂 P. S. ліжко з будиночка Смурфетти! Романтика😆 💖", - відверто поділилася своїм захопленням Яна.
Івлєєва з "Орла і Решки" безсоромно помацала свій бюст перед популярним блогером: "Перекосило"
Молода коханка Тарзана вирішила "добити" Наташу Корольову пікантним знімком: "Насолоджуйтеся!"
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
Пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: "Бомба"
Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:
"Утті, а хто тут у нас такий маленький ?????)) 🤣 🤣 🤣 А це маленька Яночка 😂 😂 😂 "
"Тобі личить одиночне ліжко 😍"
"Ех Яна, зіграй нам на баЯні 😉 ✌ "
"Хороша кішка!"
"Пора і самій народжувати!"
"Маленька ступня ознака принцеси)))"
"Як же ти прекрасна! ❤️"
"тема ци*ок не розкрита цього разу)"
"А я спочатку подумав, що у Яни спальня така"
"Смурфеточка 🌹 👍 😍 "
"Очі нереально красивого кольору!🔥"
"Заєчці пора спатоньки😍❤️❤️❤️"
Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці
А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в бікіні показала пружні форми з усіх боків