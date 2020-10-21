"Хто тут у нас такий маленький?"

30-річна актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, захопила мережу незвичайною розвагою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в ляльковій спальні.

Яна розповіла, що весело провела час на вихідних у парку атракціонів. Зірка не змогла не втриматися, щоб не залізти в рожеве ліжко Смурфетти з мультфільму.

Щаслива брюнетка в спортивному костюмі м'ятного відтінку сіла в позі лотоса на рожевих простирадлах, показавши себе з декількох ракурсів та продемонструвавши неабияку розтяжку.

"Який чудовий сьогодні день!💕 🌟 Хто ще не дивився сторіз, ми всією сім'єю їздили в парк атракціонів «острів мрії». Головна перевага, що парк критий! Сьогодні весь день йшов дощ, але він не зміг перешкодити нашому святу🦄 діти і дорослі, а ми їздили великою компанією, в захваті! Мене навіть змогли затягнути на один з найстрашніших атракціонів, (а я моторошно їх боюся), потім з нього було не витягнути 😅 🙈 В наступні вихідні домовилися поїхати туди з подружками 🤪 🥂 P. S. ліжко з будиночка Смурфетти! Романтика😆 💖", - відверто поділилася своїм захопленням Яна.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Утті, а хто тут у нас такий маленький ?????)) 🤣 🤣 🤣 А це маленька Яночка 😂 😂 😂 "

"Тобі личить одиночне ліжко 😍"

"Ех Яна, зіграй нам на баЯні 😉 ✌ "

"Хороша кішка!"

"Пора і самій народжувати!"

"Маленька ступня ознака принцеси)))"

"Як же ти прекрасна! ❤️"

"тема ци*ок не розкрита цього разу)"

"А я спочатку подумав, що у Яни спальня така"

"Смурфеточка 🌹 👍 😍 "

"Очі нереально красивого кольору!🔥"

"Заєчці пора спатоньки😍❤️❤️❤️"

Нагадаємо, що Яна Кошкіна в купальнику пограла з льодяником на надувному матраці

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