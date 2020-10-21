Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася ідеальною фігурою, вбравшись в крихітне бікіні
Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
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Уточнимо, що на кадрах Романова позує в бірюзовому купальнику, який ефектно підкреслює її ідеальну фігуру. На голові у знаменитості можна помітити пов'язку, а обличчя вона прикрила великими окулярами.
"Відмінно, починаємо відпочивати. Повний релакс", - відповідає їй подруга.
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Звернемо увагу, що кадри були зняті під час відпочинку співачки в Шальм ель Шейху. Їх співачка викинула в Сторіс.
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Яскрава блондинка сиділа в офісі, закинувши ніжки на стіл. Вона була в міні-шортиках і босоніжках, тому її неймовірні стрункі ніжки були повністю на виду. Романова трохи відкинулася на стільці, в результаті чого її образ вийшов вражаючим.
"Bitch Boss "НА офісі", - жартівливо підписала фото зірка.
За кілька годин пост співачки зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Міша Романова довела до божевілля формами в мокрому купальнику: тільки панських не вистачає.
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