Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася ідеальною фігурою, вбравшись в крихітне бікіні

Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Ксюша Одеська, як твої справи?» - цікавиться зірка у подруги.

Уточнимо, що на кадрах Романова позує в бірюзовому купальнику, який ефектно підкреслює її ідеальну фігуру. На голові у знаменитості можна помітити пов'язку, а обличчя вона прикрила великими окулярами.

"Відмінно, починаємо відпочивати. Повний релакс", - відповідає їй подруга.

Звернемо увагу, що кадри були зняті під час відпочинку співачки в Шальм ель Шейху. Їх співачка викинула в Сторіс.

До цього ми розповідали, що екс-учасниця групи "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова порадувала шанувальників новим фото

Яскрава блондинка сиділа в офісі, закинувши ніжки на стіл. Вона була в міні-шортиках і босоніжках, тому її неймовірні стрункі ніжки були повністю на виду. Романова трохи відкинулася на стільці, в результаті чого її образ вийшов вражаючим.

"Bitch Boss "НА офісі", - жартівливо підписала фото зірка.

За кілька годин пост співачки зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Міша Романова довела до божевілля формами в мокрому купальнику: тільки панських не вистачає.

А ще Politeka писала, що Романова позбулася зайвого і приголомшила пружними формами: "на Вікторію Бекхем схожа".

Також Politeka повідомляла, що пекуча блондинка з ВІА Гри захопила змінами в зовнішності:»кішечка".