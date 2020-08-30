Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась роскошной фигурой в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном кадре Миша Романова позирует в мокром купальнике, демонстрируя упругие формы во всей красе. Лицо при этом знаменитость решила прикрыть при помощи элегантных очков.

Также певица поделилась кадрами, где она с подругой пьет шампанское в джакузи, похихикивая при этом на камеру.

Однако поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадры она поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что исполнительница Миша Романова, бывшая солистка «ВИА Гры», похвасталась роскошными изгибами во время танца с подругой

На опубликованных снимках Романова в крохотном голубом купальнике жарко зажигает с подругой, исполняя дерзкий танец.

В руках девушка держит бокал с апельсиновым соком, а ее лицо явно красное. Дополняли образ знаменитости очки и элегантные очки.

На других кадрах Романова все в том же купальнике танцует возле своей подруги, демонстрируя упругие формы. В это время ее подруга просто сидит на кровати.

Напомним, Миша Романова в тесном купальнике переплюнула даже Памелу Андерсон

А еще Politeka писала, что Миша Романова без лифчика и стыда вышла на балкон ради страстных кадров Бадоева

Также Politeka писала, что блондинка из ВИА Гры потеряла совесть и лифчик перед таинственным очевидцем