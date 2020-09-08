До чего же хороша

Экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова порадовала поклонников новым фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Миша поделилась очень соблазнительным снимком. Яркая блондинка сидела в офисе, закинув ножки на стол. Она была в мини-шортиках и босоножках, поэтому ее невероятные стройные ножки были полностью на виду. Романова немного откинулась на стуле, в результате чего ее образ получился впечатляющим.

«Bitch Boss «НА офисе», - шутливо подписала фото звезда.

За несколько часов пост певицы собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вот это я все пропустил)», «Ноги», «Богиня», «Крутышка», «Красотка», «Какая красота, что ни фото, то огонь», «Зачем такая красивая 😻», «Всем бы таких боссов», «Девочка рада, что тебе хорошо, красивые ножки», «Ослепну щас)», «У ваших ножек бы всю жизнь провел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова сверкнула пышными формами в рельефном черном свитере. Наряд подчеркнул стройную фигуру красотки и тесно обтянул ее выдающийся бюст. Образ артистка подчеркнула роскошной прической, золотыми серьгами и маникюром.

Как известно, Романову связывают тесные отношения с Максом Барских и Аланом Бадоевым.

Напомним, что Миша Романова довела до безумия формами в мокром купальнике: только Барских не хватает.

А еще Politeka писала, что Романова избавилась от лишнего и ошеломила упругими формами: "На Викторию Бекхэм похожа".

Также Politeka сообщала, что жгучая блондинка из ВИА Гры восхитила переменами во внешности: «Кошечка».