Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась новым образом в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я хочу в твоё кино на главную роль. За каждой песней стоит своя история», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Романова позирует в синем наряде с декольте, эффектно собрав волосы в пучок. Дополняли образ красотки броский маникюр и стрелки.

«Кошечка», «шикарная», «крутейший образ», «такая красивая», «космическая мишка», «очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

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На опубликованных снимках Романова в крохотном голубом купальнике жарко зажигает с подругой, исполняя дерзкий танец.

В руках девушка держит бокал с апельсиновым соком, а ее лицо явно красное. Дополняли образ знаменитости очки и элегантные очки.

На других кадрах Романова все в том же купальнике танцует возле своей подруги, демонстрируя упругие формы. В это время ее подруга просто сидит на кровати.

Напомним, Миша Романова в тесном купальнике переплюнула даже Памелу Андерсон

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