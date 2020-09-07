Экс-участница популярной группы "ВИА Гра" Миша Романова показала свои природные достоинства во всей красе

Как сообщает Politeka.net, певица выложила знойное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Звезда часто радует поклонников смелыми образами и пикантными нарядами, а на этот раз она предстала в курортном виде.

Миша Романова сделала селфи в синем купальнике на тоненьких бретельках, который подчеркнул ее выдающийся бюст. В руках красотки можно заметить свитер, который она, вероятно, сняла как раз перед фото. Образ довершила черная шляпа с контрастными декором из соломы. Пикантности кадру придал томный взгляд экс-солистки "ВИА Гра".

"Новая неделя - новые возможности 🕊", - подписала фото Миша Романова.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид исполнительницы и оставили ей много позитивных комментариев:

"Миша - Мишенька сильная, стильная, милая, а что если перелицевать ваше будет мило - Ша-ми как вам новое имя. А то Миша, он же Мишка, вам сейчас не к лицу - краса! И мамулечка. Со всеми мамами Бог и природа! ❤️🤗"; "Моя неземная 😍😍😍😍"; "На Викторию Бекхэм похожа"; "Мммммм🤤🤤🤤 какая шикарная ты, жгучая красотка🔥🔥🔥😍😍"; "Красотка 😍😍😍 желаю тебе хорошей и лёгкой недели 🌹🌹🌹 пой побольше и радуй нас, ты супер".

Напомним, Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы: «Меладзе ждал моего возвращения».

Как сообщала Politeka, раскованная красавица из "ВИА Гры" без белья изумила дерзким образом: "Выглядишь на 18!".

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