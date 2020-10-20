Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, показала значні форми в тісному топі

Знімок красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Вибачте, якщо я занадто захопилася роботою. Я займалася нездійсненними завданнями останні кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Бахарі також поділилася кадрами, на яких позує в тісному білосніжному топі, який ледь витримує «натиск» значних обсягів. Доповнити це красуня вирішила ідеальною зачіскою і макіяжем.

Однак шанувальників Бахарі позбавила права голосу, опублікував кадри у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе максимально близько

На фото Бахарі показала себе в блискучій сукні з великим розрізом, в якому можна побачити "апетитні персики". Гюль без сорому їх демонструвала, адже білизни на ній не було. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. Як можна помітити, зірка вирушила гуляти в нічний клуб.

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