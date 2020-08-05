Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото красотка показала себя в розовом купальнике: больших трусиках и миниатюрном лифчике. Звезда сидела спиной к камере и демонстрировала большую пятую точку. Гюль была на пляже и находилась у самой воды. Как можно заметить, девушка отдыхала в Сент-Люсия, остров в Карибском море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль девушки в социальных сетях.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:

"Хей, Гюль, это элегантно", "Прекрасный пейзаж", "Я надеюсь,. что скоро это закончится. Я хочу иметь возможность видеть красивые места, как это", "Где этот красивый пляж, все рай", "Мне нравится ваш профиль в инстаграм", "Gorgeous", "Безумно красивая", "Этот пляж великолепен, почти такой же, как и ты сама", "Красивый контент", "Просто невероятная красотка, продолжай в том же духе".

Сообщалось, что известная модель турецкого происхождения Гюль Бахари поразила выдающимися прелестями в необыычном наряде.

Красотка показывается для фото в необычном платье с пикантными разрезами. Ее сочные «дыньки» буквально выпрыгивают из глубокого декольте. Кроме этого, прелестная дома оголила свой пресс, который восхитил фанатов своей плоскостью.

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