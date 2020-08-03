Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Бахари показала себя в розовом бикини. Больше ничего на красотке не было, звезда только собрала волосы в хвост. Девушка соблазнительно выгнулась в бассейне, чтобы показать идеальное тело перед фотографом. Гюль закрыла глаза от удовольствия, немного повернув голову от камеры. Стоит отметить, что модель не так часто показывает себя в купальниках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная принцесса", "Русалка", "Сказочная и стильная в купальнике", "Черт возьми, ты такая привлекательная", "Это слишком сексуально", "Русалочка в отличном настроении", "Так великолепно".

Сообщалось, что популярная турецкая модель Гюль Бахари похвасталась выдающимися прелестями в бархатном платье.

Видно, что это архивный снимок, на котором Бахари выглядит еще более мило, чем сейчас. Красотка позирует для фото в невероятном платье с откровенными разрезами.

Ранее мы сообщали, что популярная турецкая модель Гюль Бахари сверкнула роскошной фигуркой в тесном комбинезоне.







Девушка надела миниатюрный комбинезон голубого цвета, который едва скрыл ее пышные формы. Округлые бедра Бахари были сильно обтянуты плотной тканью.

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