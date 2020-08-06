Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя максимально близко

На фото Бахари показала себя в блестящем платье с большим разрезом, в котором можно увидеть "аппетитные персики". Гюль без стыда их демонстрировала, ведь белья на ней не было. Образ красотка дополнила ярким макияжем, а волосы оставила распущенными. Как можно заметить, звезда отправилась гулять в ночной клуб. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки, как и не писали комментарии под публикацией, так как она была в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Афродита, ох, как близко".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари восхитила видом в дерзком платье.

Сейчас Гуль является амбассадором многих модных брендов, поэтому на ее странице всегда мелькают фото в ярких платьях, шелковых пижамах и блестящих костюмах. В этот раз молодая красотка блеснула формами в платье необычного оттенка, что сделанное из блестящей ткани и с глубоким декольте.

Сообщалось, что популярная турецкая модель Гюль Бахари похвасталась удивительной фигурой в тесном спортивном костюме.

Бахари надела тесные лосины, которые обтянули ее пышные бедра и сделали акцент на тонкой талии. Наверх модель надела тесный топ, из которого чуть не вывалилась ее аппетитная грудь. Выглядела красотка превосходно.

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