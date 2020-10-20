Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала внушительные формы в тесном топе

Снимок красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Простите, если я слишком увлеклась работой. Я занималась невыполнимыми задачами последние несколько дней», - говорится в сообщении.

Бахари также поделилась кадрами, на которых позирует в тесном белоснежном топе, который едва выдерживает «напор» внушительных объемов. Дополнить это красотка решила идеальной прической и макияжем.

Однако поклонников Бахари лишила права голоса, опубликовал кадры у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя максимально близко

На фото Бахари показала себя в блестящем платье с большим разрезом, в котором можно увидеть "аппетитные персики". Гюль без стыда их демонстрировала, ведь белья на ней не было. Образ красотка дополнила ярким макияжем, а волосы оставила распущенными. Как можно заметить, звезда отправилась гулять в ночной клуб.

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