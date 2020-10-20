Зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала неймовірну красу, вбравшись в крихітне бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"З днем народження, Кендіс", - вітає її один з шанувальників.
Звернемо увагу, що на фотографії Кендіс позує в практично невидимому купальнику, а крихітне бікіні максимально підкреслює її пружні форми. Однак, оскільки фотографія була викинута в сторіс, її шанувальники не мали можливості висловити слова захоплення і привітання кумиру.
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Як повідомлялося до цього, модель, екс-ангел "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол опублікувала фото зі свого відпочинку.
Красуня до режиму самоізоляції провела час в Ямайці і досі не може забути відпочинок. Кендіс опублікувала спекотні фото, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою.
Зірка позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального вбрання дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.
Також зірка постала в джинсових міні-шортах, які відкрили види на стрункі ніжки. Доповнили образ моделі прикраси у вигляді великих кілець у вухах.
Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: "справжня тигриця».
Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "зовсім не соромно".
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол вип'ятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".