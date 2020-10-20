Зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала неймовірну красу, вбравшись в крихітне бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"З днем народження, Кендіс", - вітає її один з шанувальників.

Звернемо увагу, що на фотографії Кендіс позує в практично невидимому купальнику, а крихітне бікіні максимально підкреслює її пружні форми. Однак, оскільки фотографія була викинута в сторіс, її шанувальники не мали можливості висловити слова захоплення і привітання кумиру.

Як повідомлялося до цього, модель, екс-ангел "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол опублікувала фото зі свого відпочинку.

Красуня до режиму самоізоляції провела час в Ямайці і досі не може забути відпочинок. Кендіс опублікувала спекотні фото, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою.

Зірка позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального вбрання дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.

Також зірка постала в джинсових міні-шортах, які відкрили види на стрункі ніжки. Доповнили образ моделі прикраси у вигляді великих кілець у вухах.

Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: "справжня тигриця».

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "зовсім не соромно".

Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол вип'ятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".