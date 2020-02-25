Экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол позировала в ярком откровенном образе

Знаменитая манекенщица покрасовалась со своей звездной подругой-моделью в бра в форме популярного среди потребителей фрукта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кэндис.

Такие "сладости" на не менее сладкой, чем ананасы Кэндис очень, вероятно, порадовали ее фанов. Отметим, что возможности прокомментировать рекламный снимок моделей в ярких и привлекающих внимание нарядах у поклонников звезды не было. Однако ранее они неоднократно в комментариях под ее постами отмечали, что Кэндис не перестает их радовать - она стройна, улыбчива и соблазнительна "в глазах большинства мужчин мира".

Поклонники манекенщицы также часто называют недвусмысленно ее Конфеткой, ведь имя девушки это позволяет. Кроме прямого значения, фолловеры ранее писали о том, что Свейнпол настолько хороша внешне, что в белье она позирует или без него - одинаково прекрасна. Последний вариант многим показался еще более привлекательным, чем все остальные.

Так на новом кадре манекенщицы пристально смотрят в объектив камеры, образы дополнил яркий макияж и стильные прически, а расшитые шортики, бра и платье на моделях смотрелись очень эффектно.

Напомним и о том, что ранее экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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