Известная модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха
Красотка до режима самоизоляции провела время в Ямайке и до сих пор не может забыть отдых, пишет Politeka.net. Кэндис опубликовала жаркие фото, на которых хвастается своей идеальной фигурой.
Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.
Также звезда предстала в джинсовых мини-шортах, которые открыли виды на стройные ножки.
Дополнили образ модели украшения в виде больших колец в ушах.
Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем..."
Дно курса доллара, новые правила ПДД и важные изменения для школьников – главное за ночь
Блондинка из "Квартал 95" согнулась вдвое и дико потрясла своими "булочками": "Ну, сумасшедшая..."
"Исчезли 23 тысячи": сбылся самый страшный сон клиента ПриватБанка, подробности ЧП
Модель позировала босиком в одном из заведений. Звезда закинула волосы набок и оттянула шорты за лямки.
Глаза красотки были просто нереально голубыми, в них можно было и утонуть.
Отметим, что на одном из кадров Свейнпол пила коктейль
"🍹👙🎵- где WiFi был слабым и ром был сильным @tropicofc", - подписала фото красотка.
За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и массу комментариев.
Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами, в частности, также восхитившись красотой фигуры и глаз.
"Босая и горячая", - написал один из поклонников.
Напомним, Кэндис Свейнпол надела светлые джинсы и голубую рубашку.
Красотка дурачилась и изображала различные фигуры на песке. А на одном из фото она расстегнула рубашку, засветив живот и часть груди.
Поклонники пришли в полный восторг.
Напомним, Кэндис Свейнпол позировала в крохотном купальнике в сетку. Бикини выделил идеальные прелести красотки. Волосы звезды были мокрыми будто только после купания, а завершили образ украшения.
Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».
Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".
Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".