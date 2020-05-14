Известная модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха 

Красотка до режима самоизоляции провела время в Ямайке и до сих пор не может забыть отдых, пишет Politeka.net. Кэндис опубликовала жаркие фото, на которых хвастается своей идеальной фигурой. 

Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости. 

Также звезда предстала в джинсовых мини-шортах, которые открыли виды на стройные ножки. 

Дополнили образ модели украшения в виде больших колец в ушах.

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Модель позировала босиком в одном из заведений.  Звезда закинула волосы набок и оттянула шорты за лямки. 

Глаза красотки были просто нереально голубыми, в них можно было и утонуть. 

Отметим, что на одном из кадров Свейнпол пила коктейль 

"🍹👙🎵- где WiFi был слабым и ром был сильным @tropicofc", - подписала фото красотка. 

За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и массу комментариев. 

Пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами, в частности, также восхитившись красотой фигуры и глаз. 

"Босая и горячая", - написал один из поклонников. 

Напомним, Кэндис Свейнпол  надела светлые джинсы и голубую рубашку.

Красотка дурачилась и изображала различные фигуры на песке. А на одном из фото она расстегнула рубашку, засветив живот и часть груди.

Поклонники пришли в полный восторг. 

Напомним, Кэндис Свейнпол  позировала в крохотном купальнике в сетку. Бикини выделил идеальные прелести красотки. Волосы звезды были мокрыми будто только после купания, а завершили образ украшения. 

Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол  сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".