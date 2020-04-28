Звезда прекрасная во всех смыслах этого слова

Модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол любит эпатировать публику откровенными снимками

В этот раз звезда предстала полуобнаженной и испачканной в песке и ей совсем не стыдно, сообщает Politeka.net.

Модель представила соблазнительные кадры в Сториз своего Инстаграм. На одном снимке Кэндис позировала, стоя спиной в купальнике. Видно, что красотка полностью в песке и даже волос не пожалела.

На втором фото ангел бренда нижнего белья распустила волосы, которые развеивались по ветру. При этом красотка все также позирует в песке, но не в закрытом купальнике, как на предыдущем снимке, а в одних плавках-бикини.

Заметны испачканные в песке формы знаменитости и это привлекает еще больше внимание к образу.

Грудь модель прикрыла руками. Девушка закрыла глаза, будто наслаждаясь солнечным светом.

Посколько фото было обнародовано в сториз, то пользователи сети не смогли его открыто прокомментировать.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала в черном мини-бикини, которое минимально прикрывает формы модели.

Сама звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру, за что ее полюбили мужчины.

«Бомба», «так выглядит наслаждение – природа и ничего лишнего», «горячо!», «купальник отпад», «невероятная», - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол предстала в мини-белье, выставив напоказ роскошное тело. При этом звезда элегантно задрала руку, застыв в соблазнительной позе на камеру.

«Последняя, на сегодня», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети осыпали очаровательную красотку комплиментами, не в силах перестать ею любоваться.

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