В свое время топ-модель Кэндис Свейнпол блистала в ярких шоу Victoria’s Secret, теперь же красавица-артистка продолжает сниматься для мирового глянца и частенько балует своих фанатов в сети откровенными публикациями непрофессионального содержания, домашними, так сказать

Знаменитость из ЮАР позировала в бикини с энималистическим принтом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кэндис.

Так манекенщица оголилась и немного пококетничала на камеру в "тигро"-купальнике. Свои волосы белокурая красавица распустила и игриво извиваясь перед объективом камеры, улыбалась и местами даже смущалась.

Откровенные кадры сразу же после публикации привлекли внимание публики: все больше и больше комментариев появляется под видео, которое опубликовано Кэндис:

"Невероятная"

"Тигрица, правда"

"куколка, обожаю тебя"

"Любовь"

"вау!!!"

Ранее сообщалось о том, что топ-модель поразила ярким профессиональным кадром.

Так на ранее опубликованном фото мировая знаменитость предстала перед поклонниками в студии, но не это главное: артистка позировала в ярком бикини и массивных сапогах.

Волосы звездной красавице подобрали в высокий хвост, Кэндис уверено смотрела в камеру, стоя в полуоборота. Нежный макияж, "заметный наряд", профессионализм белокурой красавицы-манекенщицы - фото получилось просто потрясающим.

Кэндис - одна из самых, как известно, высокооплачиваемых моделей мира, южноафриканская красавица пленила сердца миллионов фанов по всему миру - ее часто называют "живой Барби" за внешнюю схожеть с популярной куклой. В подтверждение всего этого - комментаторы-подписчики звезды написали массу комплиментов артистке:

"...до чего хороша"

"Прелесть"

"Огонь"

"Лучшая, супер"

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото "бомба"