Популярна виконавиця Анна Седокова вразила фанатів, показавшись у всій красі в тісній сукні

Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, спершу красуня позує разом зі своїм чоловіком – баскетболістом Янісом Тіммою. Після цього співачка вирішила відобразити точену фігуру на повний зріст, позуючи перед дзеркалом.

Уточнимо, що кадри вона ніяк не підписувала. Проте, фігуру Седокова вирішила показати з різних ракурсів, змінюючи пози одна за одною.

Своїх фанатів красуня позбавила можливості висловити слова захоплення, опублікував ролики в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, співачка Анна Седокова, яка вже давно влаштувалася в Москві, порадувала численних фанатів попередніми результатами конкурсу на кращий кавер до її пісні «Літаки»

Результати конкурсу 37-річна артистка опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Крім відео з кращими каверами, артистка поділилася і власним фото, яке є стоп-кадром з кліпу на пісню «Літаки».

На Ганні-короткий топ, які ледве утримує пишні груди, штани і півчобітки на тонкому каблуці. Співачка стоїть, розставивши ноги і немов прагнучи назустріч вітру.

Нагадавши, Седокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".

Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному ТОПі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

Також Politeka писала, що мокра Седокова захопила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.