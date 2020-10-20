Популярна виконавиця Анна Седокова вразила фанатів, показавшись у всій красі в тісній сукні
Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
Так, спершу красуня позує разом зі своїм чоловіком – баскетболістом Янісом Тіммою. Після цього співачка вирішила відобразити точену фігуру на повний зріст, позуючи перед дзеркалом.
Уточнимо, що кадри вона ніяк не підписувала. Проте, фігуру Седокова вирішила показати з різних ракурсів, змінюючи пози одна за одною.
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Своїх фанатів красуня позбавила можливості висловити слова захоплення, опублікував ролики в Сторіс.
Як повідомлялося до цього, співачка Анна Седокова, яка вже давно влаштувалася в Москві, порадувала численних фанатів попередніми результатами конкурсу на кращий кавер до її пісні «Літаки»
Результати конкурсу 37-річна артистка опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Крім відео з кращими каверами, артистка поділилася і власним фото, яке є стоп-кадром з кліпу на пісню «Літаки».
На Ганні-короткий топ, які ледве утримує пишні груди, штани і півчобітки на тонкому каблуці. Співачка стоїть, розставивши ноги і немов прагнучи назустріч вітру.
Нагадавши, Седокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".
Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному ТОПі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.
Також Politeka писала, що мокра Седокова захопила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.