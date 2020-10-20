Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, обтягнула своє тіло тугою білизною

Зірка останнім часом активізувалася, постаючи перед шанувальниками в нових образах, які зводять з розуму, пише Politeka.net.

Так, Ебі порадувала шанувальників появою в чорній відвертій білизні з пікантними вирізами. Ліфчик відмінно підкреслив пишний бюст знаменитості. При цьому настільки відвертий наряд мав пряжки, в яких затягувалася смужка тканини і таким чином груди ще більше здавлювалися.

Модель грайливо спустила бретельки, щоб надати знімкам ще більшої "спеки".

На тонкій талії трималися підв'язки для панчіх, під ним були крихітні трусики, які мало що прикривали.

На завершення розпусного образу Ретчфорд взула ботфорти на шнурівці.

Зірка тримала в руках троянду і відвела погляд, відкривши губи.

"Троянди білі,

Білизна чорна

Якщо вам подобається цей образ спереду,

Зачекайте, поки не побачите його ззаду;)🔥", - підписала фото знаменитість.

За три години пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Шанувальники прийшли в захват від образу і просили швидше показати, що зірка приготувала ззаду.

"Такі пружні принади", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала на підлозі з покривалом з принтом зебри.

Модель лежала в сітчастих колготках з красивими стразами. Крім того, пікантності додавала велика дірка - виріз, до того ж вона оголила "шовкові" пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в сукні з непристойним декольте, прикривши розкішний бюст руками.

"Отже, тепер оцініть ці чотири фотографії від улюблених до нелюбимих», - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в мокрій майці без білизни засвітила зайве, гарячі кадри

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд блиснула непристойними обсягами в прозорому топіку

А ще Politeka повідомляла, що роздягнена Ебі Ретчфорд на кухні обваляла свої апетитні "булочки" в борошні