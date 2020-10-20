Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, обтянула свое тело тугим бельем

Звезда последнее время активизировалась, представая перед поклонниками в новых образах, которые сводят с ума, пишет Politeka.net.

Так, Эби порадовала поклонников появлением в черном откровенном белье с пикантными вырезами. Лифчик отлично подчеркнул пышный бюст знаменитости. При этом столь откровенный наряд имел пряжки, в которых затягивалась полоска ткани и таким образом грудь еще больше сдавливалась.

Модель игриво спустила бретельки, чтоб придать снимкам еще большего "жара".

На тонкой талии держались подвязки для чулков, под ним были крохотные трусики, которые мало что прикрывали.

В завершение распутного образа Рэтчфорд обула ботфорты на шнуровке.

Звезда держала в руках розу и отвела взгляд, приоткрыв губы.

"Розы белые,

Белье черное

Если вам нравится этот образ спереди,

Подождите, пока не увидите его сзади;) 🔥", - подписала фото знаменитость.

За три часа пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Поклонники пришли в восторг от образа и просили побыстрее показать, что звезда приготовила сзади.

"Такие упругие прелести", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала на полу с покрывалом с принтом зебры.

Модель лежала в сетчатых колготках с красивыми стразами. Кроме того, пикантности добавляла большая дырка - вырез, к тому же она оголила "шелковые" упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в платье с непристойным декольте, прикрыв роскошный бюст руками.

"Итак, теперь оцените эти четыре фотографии от любимых до нелюбимых», - говорится в сообщении.

Напомним, Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры

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