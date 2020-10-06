Известная модель Эбигейл Рэтчфорд полностью разделась и устроила жару на кухне

Знаменитость не очень часто радует своих поклонников жаркими кадрами, поэтому каждое фото производит фурор, пишет Politeka.net. В этот раз модель опубликовала архивный кадр в сториз, который был сделан во время горячей фотосъемки.

Модель позировала на кухне практически полностью обнаженной. Эби надела лишь крохотные черные трусики-бикини. Сочная брюнетка пыталась прикрыть самые пикантные места руками.

При этом модель выставила назад пятую точку, слегка нагнувшись. Интересно, что на одной из ее идеальных ягодиц был отпечаток чье-то ладони.

Красотка испачкалась в муке, но она не расстроилась, а наоборот - широко улыбнулась и вообще выглядела счастливой - она такая шалунишка.

Фото вышло очень красивым и невероятно раскрепощенным. К сожалению, кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, звезду засыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала сидя, закинув под себя стройную ножку в босоножке.

Рэтчфорд слегка нагнулась, выставив аппетитную грудь. Под тонкой тканью, которая едва ли что-то прикрывала, виднелись самые интимные места.

Модель держала в руке железную баночку с известным напитком.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд прогнулась, выпятив бюст вперед и показывая его во всей красе в желтом бикини. Темные локоны модель распустила, а свой минималистичный образ она дополнила легким макияжем.

Желтый цвет купальника особенно удачно смотрелся на загорелом теле.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"