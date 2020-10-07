Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы в ванной

Звезда похвасталась идеальными формами в облегающем топике с пикантным вырезом между грудями, пишет Politeka.net. Красотка постоянно выбирает откровенные наряди, которые подчеркивают ее пышные формы.

Этот раз не стал исключением, ведь звезда посветила обнаженным бюстом. Брюнетка была в черном полупрозрачном топике. Сквозь ткань пробивались самые сокровенные детали, а немаленький вырез посередине придавал еще большей смелости образу.

"Горячая бесстыдница" также засветила тонкую талию и плоский живот. В общем, фигура просто умопомрачительная.

Модель натянула крохотные трусики на маленьких бретельках, она распустила длинные волосы, которые аккуратно легли по бокам.

Завершил ее образ макияж с акцентом на глаза и пухлые губы.

Эби опубликовала кадры в сториз, поэтому поклонники не смогли открыто высказаться об увиденном, но нельзя отрицать, что выглядит она просто чудесно.

Напомним, Эби Рэтчфорд опубликовала архивный кадр в сториз.

Модель позировала на кухне практически полностью обнаженной. Звезда надела лишь крохотные черные трусики-бикини. Сочная брюнетка пыталась прикрыть самые пикантные места руками.

При этом модель выставила назад пятую точку, слегка нагнувшись.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд удалось поразить даже без пикантных нарядов – она просто сбросила все лишнее и прикрылась белоснежным банным полотенцем, посветив при этом ягодицами.

Жаркий кадр из ванной знаменитости прокомментировали несколько сотен фанатов самым разным образом.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"