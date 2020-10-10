Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась невероятной фигурой, нарядившись в одну мокрую майку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на первом снимке красотка позирует в одном майке и белье. А из-за того, что знаменитость решила отказаться от белья – в кадр попало явно лишнее, хотя Рэтчфорд явно не смущалась.
На другой фотографии Рэтчфорд позирует уже лежа без белья, «укрывшись» при этом гирляндой. Дополняли образ знаменитости эффектный макияж и прическа, а пикантные места она прикрыла рукой.
Поклонники знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку фотографии Рэтчфорд выбросила у себя в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчофрд похвасталась роскошной фигурой, облачившись в кружевное белье
Так, на снимке красотка позирует в кружевном белье, эффектно присев на стол. Дополняли образ знаменитости практически невидимым макияжем и прической.
Уточним, что пикантный наряд максимально подчеркивал красоту знаменитости.
Сам кадр модель решила никак не подписывать, а ее поклонников она лишила такой возможности, выбросив фотографию в Сторис.
Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд поиграла достоинствами, пикантно натянув белье на бедра
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