Російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", вразила красою в чорній сукні

Знімком знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.

Так, красуня була присутня на прем'єрі нового фільму зі своєю участю. Для "виходу в світ" знаменитість вибрала чорне облягаюче плаття, а ідеальна зачіска лише додала пікантності фотографії.

"Туфлі вогонь", "дуже красива", "богиня«,» Світлана, ви Божественна дівчина«," Красуня! Будь щаслива ❤️", "красуня«,» приваблива«," Коса і рожеві туфлі - шикарно! Дорога простота",» ви прекрасні«,» Світлана, чудово виглядаєш – слів не підібрати", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", заінтригувала пікантним кадром

Зробити Вона це вирішила вельми екстравагантним способом. Ходченкова поділилася кадром, на якому лежала у ванній з брудом. Видно було, що актриса зовсім гола, але інтимні місця прикриті сірою рідиною. Ходченкова спокусливо рухала ніжкою.

"Любов без розміру", - підписала актриса кадр.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці:"красива така".

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