37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", заинтриговала пикантным кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала анонс нового фильма с ее участием. Сделать она это решила весьма экстравагантным способом. Ходченкова поделилась кадром, на котором лежала в ванной с грязью. Видно было, что актриса совсем голая, но интимные места прикрыты серой жидкостью. Ходченкова соблазнительно двигала ножкой.

«Любовь без размера», - подписала актриса кадр.

Как известно, скоро в кинотеатрах появится новый фильм с участием актрисы. Судя по анонсу, фильм будет посвящен поиску главной женской гордости – груди. Ходченкова будет играть зрелую певицу, которая будет стремиться к увеличению бюста.

Ранее актриса уже публиковала трейлер к фильму, где засветилась в нескольких весьма пикантных сценах. Стоит отметить, что Ходченкова, которая для первой же своей роли в кино разделась, не стесняется демонстрировать свое идеальное тело.

Недавно Светлана Ходченкова поделилась роскошным кадром, на котором позировала в длинном платье и босоножках. Волосы у актрисы были распущены. Большой разрез придал фотографии пикантности.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

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