Знаменита українська співачка Ані Лорак показала розповнілу фігуру без фотошопу
Кароліну часто критикують через надмірне використання уколів краси. Зірка не заперечує, що відвідує косметолога, коліт ботокс і зробила губи, змінивши форму і збільшивши їх для естетичності. При цьому також зірка нещодавно розповіла, як набрала зайву вагу за час карантину.
За словами Лорак, вона готова переглянути свій план харчування, урізати калорії і навіть голодувати, так як помітно набрала зайвого і часто ходила до холодильника вечорами. Також Кароліна підкреслила, що без концертів у звичному режимі вона була чи не в депресії, адже у неї не було тренувань, як раніше, а також такого бурхливого графіка, як під час гастролей.
У представленому на фан-акаунті ролику видно, що обличчя знаменитості виглядає дещо неприродно і ляльково. Ось як реагують фанати:
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"Ах, які правильні слова говорить @anilorak ! Її можна слухати нескінченно...❤ ️ ; Красива Ані Лорак; Наша Діва і наша красуня 💖♥️👍; сама красива дуже а голос приємний прекрасний супер; а які мурашки по шкірі у дитини,коли йому кажуть,наш тато нас кинув і пішов до чужої тітки,які все таки дорослі люди егоїстичні і бездушні по відношенню до дітей; Блін у неї перуку ? Зовсім змінилася (пам'ятаю була завжди натуральною і красивою; яка ж вона розумна, коли мовчить».
Ми також писали, що в Instagram зірка з радістю ділиться фото з відпочинку, прогулянок і фотосесій. Один з кадрів з'явився і на фан-акаунті Кароліни. Так, Лорак вирішила похвалитися новим образом.
Співачка постала в лосинах і чорній шовковій блузці. Наряд доповнили ботильйони з квадратним мисом, які в тренді в цьому сезоні. Глянцевий плащ став родзинкою її образу, тому нове фото і було представлено на фан-акаунті з акцентом на нього. Таким чином Кароліна вдало приховала розповнілу фігуру, про проблеми з якою розповіла після карантину.
"Супер супер ❤️; ... Здоров. Так, красиво ... . Трохи, сумно, сумно іноді, на душі буває ... . Але це і добре, по своєму ... Ані, Привіт дорога! Ти захоплення всього мого життя! Не дивлячись на відстань, обіймаю тебе і💋успіхів тобі 💕♥️💝🍁🍂🍃», - написали фанати.
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