Скандальна російська телеведуча Настя Івлєєева, відома за проектом "Орел і Решка", відверто розповіла про свою подругу Юлю Коваль
Кадри знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Так, друзі. По-перше, ми з Юлею Коваль не лаялися. Ми як і раніше кращі подруги й все у нас добре. Просто зйомки у нас проходять в різних місцях, і це трудомісткий, енерговитратний процес. Ми з нею практично не бачимося під час зйомок», - зазначила вона.
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Водночас Івлєєва розповіла, що сьогодні вночі команда проекту буде перелітати в інше місто, тому вона побачить свою подругу.
"Влог для тіктока познімаємо, і сторіси познімаємо. Коротше, возз'єднаємося і буде повний» " - підкреслила вона.
До цього ми розповідали, що 29-річна відеоблогерка з Росії Настя Івлєєва, яка також є співведучою популярної тревел-програми "Орел і решка", збентежила публіку відвертим кадром
На знімку Настя задумливо дивиться в свій смартфон, на ній – дуже коротке чорне плаття, вигідно підкреслює спокусливі стегна. Зверху сукні на Насті стильний плащ, губи дівчини нафарбовані, також кидається в очі манікюр і модна сумочка знаменитості.
Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
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