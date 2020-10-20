Скандальна російська телеведуча Настя Івлєєева, відома за проектом "Орел і Решка", відверто розповіла про свою подругу Юлю Коваль

Кадри знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Так, друзі. По-перше, ми з Юлею Коваль не лаялися. Ми як і раніше кращі подруги й все у нас добре. Просто зйомки у нас проходять в різних місцях, і це трудомісткий, енерговитратний процес. Ми з нею практично не бачимося під час зйомок», - зазначила вона.

Водночас Івлєєва розповіла, що сьогодні вночі команда проекту буде перелітати в інше місто, тому вона побачить свою подругу.

"Влог для тіктока познімаємо, і сторіси познімаємо. Коротше, возз'єднаємося і буде повний» " - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що 29-річна відеоблогерка з Росії Настя Івлєєва, яка також є співведучою популярної тревел-програми "Орел і решка", збентежила публіку відвертим кадром

На знімку Настя задумливо дивиться в свій смартфон, на ній – дуже коротке чорне плаття, вигідно підкреслює спокусливі стегна. Зверху сукні на Насті стильний плащ, губи дівчини нафарбовані, також кидається в очі манікюр і модна сумочка знаменитості.

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