29-летняя видеоблогерша из России Настя Ивлеева, которая также является соведущей популярной тревел-программы "Орел и решка", смутила публику откровенным кадром

Как информирует Politeka.net, знаменитость показала в соцсети свежее фото, которое подписала очень коротко: "Lady"

На снимке Настя задумчиво смотрит в свой смартфон, на ней – очень короткое черное платье, выгодно подчеркивающее соблазнительные бедра. Сверху платья на Насте стильный плащ, губы девушки накрашены, также бросается в глаза маникюр и модная сумочка знаменитости.

За очень короткое время новый пост звезды собрал десятки тысяч лайков (только за первые 10 минут почти 57 тысяч), что говорит о невероятной популярности девушки. Стоит напомнить, что у ведущей на сегодняшний день – 6,7 миллионов подписчиков.

Однако, фанаты не только ставили "сердечки", также они выражали свои чувства в многочисленных комментариях.

"IKONA красоты😍😍 Шик 🔥 Красотка🔥😍 На самом деле Леди❤️Ты просто лучшая!💚 Вот так какая леди 😍 Ну что богиня🔥😍отвал бошки Ивлеева ,ты секс машина ! Инстабогиня Евпатий коловратий👑 ", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева обескуражила откровенным фото. Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором выгулась в соблазнительной позе.

Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.

"доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото.

Пользователи не смогли безучастно пройти мимо такой красоты и оставили уйму комментариев. В частности, некоторые отметили, что у блогерши куда-то "пропал" былой бюст.

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