Скандальная российская телеведущая Настя Ивлеева, известная по проекту «Орел и Решка», откровенно рассказала про свою подругу Юлю Коваль

Кадры знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Так, друзья. Во-первых, мы с Юлей Коваль не ругались. Мы по прежнему лучшие подруги и все у нас хорошо. Просто съемки у нас проходят в разных местах, и это трудоемкий, энергозатратный процесс. Мы с ней практически не видимся во время съемок», - отметила она.

В то же время Ивлеева рассказала, что сегодня ночью команда проекта будет перелетать в другой город, поэтому она увидит свою подругу.

«Влог для тиктока поснимаем, и сторисы поснимаем. Короче, воссоединимся и будет полный…» - подчеркнула она.

До этого мы рассказывали, что 29-летняя видеоблогерша из России Настя Ивлеева, которая также является соведущей популярной тревел-программы "Орел и решка", смутила публику откровенным кадром

На снимке Настя задумчиво смотрит в свой смартфон, на ней – очень короткое черное платье, выгодно подчеркивающее соблазнительные бедра. Сверху платья на Насте стильный плащ, губы девушки накрашены, также бросается в глаза маникюр и модная сумочка знаменитости.

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