Курс валют в Україні 21 жовтня жорстко вдарить по гривні, позиції будуть танути одна за одною

Про це свідчить прогноз економістів з Національного банку, передає Politeka.

Так, Долар буде практично стояти на місці. Банкнота з Бенджаміном Франкліном подорожчає на 0,55 грн.

Основний удар по національній валюті України завдасть Євро. Ціна підскочить на 7,01 гривню.

Курс валют на 21 жовтня:

100 доларів – 2837,07 грн

100 євро - 3350,44 грн.

Російський рубль продовжить "дрейфувати". Десять з них обійдуться в 3,6547 грн.

До цього ми наводили слова економістів про те, якого курсу долара варто очікувати громадянам України.

Станом на сьогодні, 20 жовтня, курс гривні став нижче на 0,2% за тиждень і на 0,6% з початку місяця. Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що попри це, ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою.

На даний момент відомо, що валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн доларів США за період з 12 по 16 жовтня, а це говорить про збалансованість попиту, чому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до ослаблення курсу гривні.

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