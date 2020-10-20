Эксперты раскрыли какой курс доллара ждать украинцам

По состоянию на сегодня, 20 октября, курс гривны стал ниже на 0,2% за неделю и на 0,6% с начала месяца. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил в своем Фейсбук, что несмотря на это, ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной, передает Politeka.net.

На данный момент известно, что валютные интервенции НБУ по поддержке обменного курса гривны сократились до 1 млн долларов США за период с 12 по 16 октября, а это говорит о сбалансированности спроса, чему способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.

Уравновешиванию спроса и предложения на межбанковском рынке помогает замедленный отток денег нерезидентов из вложений в государственные ценные бумаги. Так, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов на сегодня составил 78,5 млрд грн, что на 723 млн грн (двукратно) меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Стоит отметить, что аналитики дали прогноз о том, что курс в октябре будет плавно повышаться. Через неделю прогнозируется стоимость американской валюты в размере 28,5 грн/дол на межбанке, а наличный доллар в банках – до 28,6 грн/дол.

Также в более длительной перспективе девальвация гривны будет происходить не так существенно, как предполагалось ранее.

Аналитик Максим Орищак подчеркнул, что подорожание доллара будет происходить плавно из-за слабости банковского сектора, а значит потенциальный отток средств со счетов физических лиц; и в результате сложных отношений Украины с партнерами на фоне пандемии.

По мнению экспертов, сейчас доллар в Украине находится в "зоне неопределенности", и тренд к девальвации украинской валюты еще не закончился.

По данным МВФ, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит 3,425 тысяч/дол, в то время как по паритету покупательной способности — 12,710 тысяч/дол.

При этом ВВП Украины по итогам года составит 142,25 млрд/дол, а по паритету покупательной способности — 527,9 млрд/дол.

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