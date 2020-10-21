Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася, піднесеним їй сюрпризом
Зірка щодня радує своїх шанувальників появою в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу балерина постала в компанії знайомої.
Вигляд у артистки був сяючим, вона посміхалася і видно, що була дуже щаслива.
Волочкова позувала в білих спортивних брюках і червоній кофті на блискавці. Також на артистці були чорні, блискучі босоніжки.
Волосся балерина практично, як завжди, прибрала назад.
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Здавалося, що на Анастасії не було макіяжу, лише татуажні брови виділялися на обличчі.
В руках зірка тримала картину із зображенням себе, дочки і своєї матері.
"Неймовірний сюрприз з Астрахані.🙏", - написала Волочкова.
Зірка розповіла, що влітку познайомилася з Аліною ще влітку, після чого зрозуміли, що вони рідні по духу люди.
"Аліна ще влітку приготувала мені подарунок, а я не змогла прилетіти... І ось сьогодні, прилетівши в Москву, Аліна з мамою примчали до мене на репетицію 🙏 🩰 з моїми улюбленими білими трояндами, парфумом незвичайним і портретом нашим з мамою і донечкою, написаним спеціально для мене на її замовлення.🙏 Це зворушливо до сліз!🙏 🌺 Аліно, ти Неймовірна людина! Дорожу нашою дружбою.👍 🦢 ",- написала Анастасія.
За годину пост зібрав 1500 лайків і жодного коментаря, адже їх зірка давно відключила.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова показала, як пофарбувала волосся завдяки майстру і здивувала при цьому неохайним домашнім виглядом, почервонілою шкірою і блякло-жовтими пасмами.
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