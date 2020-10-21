Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася, піднесеним їй сюрпризом

Зірка щодня радує своїх шанувальників появою в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу балерина постала в компанії знайомої.

Вигляд у артистки був сяючим, вона посміхалася і видно, що була дуже щаслива.

Волочкова позувала в білих спортивних брюках і червоній кофті на блискавці. Також на артистці були чорні, блискучі босоніжки.

Волосся балерина практично, як завжди, прибрала назад.

Здавалося, що на Анастасії не було макіяжу, лише татуажні брови виділялися на обличчі.

В руках зірка тримала картину із зображенням себе, дочки і своєї матері.

"Неймовірний сюрприз з Астрахані.🙏", - написала Волочкова.

Зірка розповіла, що влітку познайомилася з Аліною ще влітку, після чого зрозуміли, що вони рідні по духу люди.

"Аліна ще влітку приготувала мені подарунок, а я не змогла прилетіти... І ось сьогодні, прилетівши в Москву, Аліна з мамою примчали до мене на репетицію 🙏 🩰 з моїми улюбленими білими трояндами, парфумом незвичайним і портретом нашим з мамою і донечкою, написаним спеціально для мене на її замовлення.🙏 Це зворушливо до сліз!🙏 🌺 Аліно, ти Неймовірна людина! Дорожу нашою дружбою.👍 🦢 ",- написала Анастасія.

За годину пост зібрав 1500 лайків і жодного коментаря, адже їх зірка давно відключила.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова показала, як пофарбувала волосся завдяки майстру і здивувала при цьому неохайним домашнім виглядом, почервонілою шкірою і блякло-жовтими пасмами.

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