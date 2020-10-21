Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, преподнесенным ей сюрпризом 

Звезда ежедневно радует своих поклонников появлением в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз балерина предстала в компании знакомой. 

Вид у артистки был сияющим, она улыбалась и видно, что была очень счастлива. 

Волочкова позировала в белых спортивных брюках и красной кофте на молнии. Также на артистке были черные, сверкающие босоножки.

Волосы балерина практически, как всегда, убрала назад. 

Популярные статьи сейчас

Ивлеева из "Орла и Решки" бесстыдно потрогала свой бюст перед популярным блогером: "Перекосило"

"Еле сидит уже и на маму наорал": Данилко в образе Сердючки позволил себе лишнего на "Танцях з зірками"

Дочь Веры Брежневой в мини-бикини залезла на стол, смутив откровенной позой: "Зачем так красиво?"

"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
Показать еще

Казалось, что на Анастасии не было макияжа, лишь татуажные брови выделялись на лице. 

В руках звезда держала картину с изображением себя, дочери и своей матери. 

"Невероятный сюрприз из Астрахани.🙏", - написала Волочкова.

Звезда рассказала, что летом познакомилась с некой Алиной еще летом, после чего поняли, что они родные по духу люди.

"Алина еще летом приготовила мне подарок, а я не смогла прилететь... И вот сегодня, прилетев в Москву, Алина с мамой примчались ко мне на репетицию🙏🩰 С моими любимыми белыми розами, парфюмом необыкновенным и портретом нашим с мамой и доченькой, написанным специально для меня по ее заказу.🙏 Это трогательно до слез!🙏🌺 Алина, ты невероятный человек!🙏 Дорожу нашей дружбой.👍🦢", - написала Анастасия. 

За час пост собрал 1500 лайков и ни одного комментария, ведь их звезда давно отключила. 

Напомним, Анастасия Волочкова показала, как покрасила волосы благодаря мастеру и удивила при этом неопрятным домашним видом, покрасневшей кожей и блекло-желтыми прядями.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу