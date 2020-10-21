Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, преподнесенным ей сюрпризом

Звезда ежедневно радует своих поклонников появлением в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз балерина предстала в компании знакомой.

Вид у артистки был сияющим, она улыбалась и видно, что была очень счастлива.

Волочкова позировала в белых спортивных брюках и красной кофте на молнии. Также на артистке были черные, сверкающие босоножки.

Волосы балерина практически, как всегда, убрала назад.

Казалось, что на Анастасии не было макияжа, лишь татуажные брови выделялись на лице.

В руках звезда держала картину с изображением себя, дочери и своей матери.

"Невероятный сюрприз из Астрахани.🙏", - написала Волочкова.

Звезда рассказала, что летом познакомилась с некой Алиной еще летом, после чего поняли, что они родные по духу люди.

"Алина еще летом приготовила мне подарок, а я не смогла прилететь... И вот сегодня, прилетев в Москву, Алина с мамой примчались ко мне на репетицию🙏🩰 С моими любимыми белыми розами, парфюмом необыкновенным и портретом нашим с мамой и доченькой, написанным специально для меня по ее заказу.🙏 Это трогательно до слез!🙏🌺 Алина, ты невероятный человек!🙏 Дорожу нашей дружбой.👍🦢", - написала Анастасия.

За час пост собрал 1500 лайков и ни одного комментария, ведь их звезда давно отключила.

Напомним, Анастасия Волочкова показала, как покрасила волосы благодаря мастеру и удивила при этом неопрятным домашним видом, покрасневшей кожей и блекло-желтыми прядями.

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