Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, преподнесенным ей сюрпризом
Звезда ежедневно радует своих поклонников появлением в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз балерина предстала в компании знакомой.
Вид у артистки был сияющим, она улыбалась и видно, что была очень счастлива.
Волочкова позировала в белых спортивных брюках и красной кофте на молнии. Также на артистке были черные, сверкающие босоножки.
Волосы балерина практически, как всегда, убрала назад.
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Казалось, что на Анастасии не было макияжа, лишь татуажные брови выделялись на лице.
В руках звезда держала картину с изображением себя, дочери и своей матери.
"Невероятный сюрприз из Астрахани.🙏", - написала Волочкова.
Звезда рассказала, что летом познакомилась с некой Алиной еще летом, после чего поняли, что они родные по духу люди.
"Алина еще летом приготовила мне подарок, а я не смогла прилететь... И вот сегодня, прилетев в Москву, Алина с мамой примчались ко мне на репетицию🙏🩰 С моими любимыми белыми розами, парфюмом необыкновенным и портретом нашим с мамой и доченькой, написанным специально для меня по ее заказу.🙏 Это трогательно до слез!🙏🌺 Алина, ты невероятный человек!🙏 Дорожу нашей дружбой.👍🦢", - написала Анастасия.
За час пост собрал 1500 лайков и ни одного комментария, ведь их звезда давно отключила.
Напомним, Анастасия Волочкова показала, как покрасила волосы благодаря мастеру и удивила при этом неопрятным домашним видом, покрасневшей кожей и блекло-желтыми прядями.
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