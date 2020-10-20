Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і розповіла про погоду

На фото красуня позувала в чоботях, спідниці в "гусячу лапку" і шкіряному піджаку. В руках Надя тримала чашку з кавою, а сама позувала на алеї з деревами і чагарниками. Волосся у співачки було розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що по погоді, як вам? Я на стадії неприйняття", - написала Надя.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Надя сьогодні леді", "я на стадії заперечення такої дощової і вітряної погоди", "тобі йде чорний", " ти латте в іншому місці тепер купуєш?", "Як завжди на стилі"," Стройняшка", " так, хто зміг розгледіти, що намальовано на стаканчику?", "Жахливо стильна, ти надихаєш мене Надь. Намагаюся теж так одягатися", "в руках ключі машини", "тобі дуже йде ця висока красива взуття", "о, навіть одяг є, виявляється)))", "я теж на стадії неприйняття".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Надя Дорофєєва блиснула ідеальними ніжками в спокусливому «утепленому» образі.

На фото зірка позує біля білої стіни в короткій чорній сукні з довгими рукавами, що нагадує балахон. Спідниця вбрання ледь прикриває ніжки красуні, виставляючи на загальний огляд її колготи в сіточку з прикрасою зі страз, що нагадує край панчіх.

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