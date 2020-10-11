Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в сетку и один пиджак

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Самый ленивый wapchallenge», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Дорофеева в одном пиджаке и колготках в сетку демонстрирует роскошную фигуру во весь рост. При этом знаменитость не забывает заигрывать в кадр, демонстрируя безупречную улыбку.

«Огонь», «фаны, собираемся и едем к Наде в Киев, заставлять её снять нормальный wap», «Wap на минималках-это стиль», «закрываем тренд, лучше уже не будет», «Наконец-то мы дождались WAP😂 теперь ждём ещё», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, певица Надя Дорофеева впечатлила новым дерзким образом в черном

На снимке Надя предстала перед поклонниками в стильном осеннем образе. На ней черный костюм из короткого топа и свободных штанов с оригинальными вырезами, которые добавляют наряду нотку пикантности. На плечи Дорофеева небрежно накинула черную осеннюю куртку. Звезда стоит, прислонившись к автомобилю, и смотрит куда-то в сторону.

Напомним, Дорофеева эффектно подчеркнула бюст и посветила формами со всех сторон: «Как можно быть такой красивой?».

Как сообщала Politeka, Комаров и Дорофеева срочно обратились к украинцам за помощью, трагические детали.

Также Politeka писала, что Дорофеева поразила худобой в мини-бикини, показательный кадр: "Не тряси своими костями".