Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как веселится в компании звезд Студии «Квартал 95» и Нади Дорофеевой

Артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Могилевская приняла участие в съемках популярной юмористической программы «Лига Смеха». На съемках ей предстояло взаимодействовать с известными комиками и другими знаменитостями.

Так, на опубликованных фотографиях певица вовсю веселится в компании Юрия Ткача, Станислава Боклана, Евгения Кошевого, Нади Дорофеевой, Дантеса и других.

«Ребята, скучаю по вам всем! Мои любимые друзья-судьи! Мои любимые зрители! Моим любимым командам желаю скорейшего выздоровления! Как же все устали от этого коронавируса. Среди моих знакомых заболел каждый второй. Мне кажется статистика совершенно другая, а что вы думаете?», - написала звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост и рассказали о своем опыте столкновения с опасным вирусом.

«Очень хочется побыстрее пройти этот непростой период и вернуться к привычному образу жизни», «Хорошо выглядишь малая», «Маленькая тебе хорошо цвет Блонда», «Родная Моя, береги Себя! Я очень скучаю за тобою!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Влад Яма рассказал о том, как 14 лет назад пришел на кастинг «Танці з зірками», где ему пришлось танцевать медленный вальс с певицей Натальей Могилевской, а затем за пять минут показать, насколько он адекватный тренер.

«Через неделю Народная артистка Украины позвонила мне лично(а для меня это был УЖЕ УСПЕХ) и спросила, умею ли я танцевать «горячие сексуальные латиноамериканские танцы»... Я без раздумий ответил: «КОНЕЧНО, ДА!». И был настолько убедителен, что сам себя не узнал», - признался Яма.

Напомним, Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Могилевской.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская в одном халате очаровала внешним видом.

Также Politeka писала, что Могилевская разглеглась в соблазнительной позе и свела с ума сверкающим декольте.