Украинская певица Надя Дорофеева эффектно покрутила формами в платье с экстремальным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Идеальный день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует в платье с экстремальным декольте, эффектно задирая руки и крутясь на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Как можно быть такой красивой? Мой идеал», «пример прекрасной девушки», «как же от тебя веет счастьем, это просто нереально», «Да, день у тебя реально был насыщенный, главное оставаться такой радостной и в конце трудного дня», «я умерла от красоты Дорофеевой», - пишут они.

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На фото красотка показалась в коротких шортах и купальнике. Надя дополнила образ стильной шляпой, а в руках держала мороженое на палочке. Волосы у Дорофеевой были распущены, звезда позировала на фоне стены. Певица смотрела прямо в объектив камеры, делая фото немного соблазнительным.

Сразу под фото поставили три сердечка Леся Никитюк.

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