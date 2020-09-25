Украинская певица Надя Дорофеева эффектно покрутила формами в платье с экстремальным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Идеальный день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует в платье с экстремальным декольте, эффектно задирая руки и крутясь на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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Идеальный день 🖤 mua: @natalibraslavich @margarita.babiy @g.bar.kiev style @skvarska ; dress @lallier_brand

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«Как можно быть такой красивой? Мой идеал», «пример прекрасной девушки», «как же от тебя веет счастьем, это просто нереально», «Да, день у тебя реально был насыщенный, главное оставаться такой радостной и в конце трудного дня», «я умерла от красоты Дорофеевой», - пишут они.

До этого мы рассказывали о том, что певица Надя Дорофеева показала себя на отдыхе

На фото красотка показалась в коротких шортах и купальнике. Надя дополнила образ стильной шляпой, а в руках держала мороженое на палочке. Волосы у Дорофеевой были распущены, звезда позировала на фоне стены. Певица смотрела прямо в объектив камеры, делая фото немного соблазнительным.

Сразу под фото поставили три сердечка Леся Никитюк. 

Напомним, муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»

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