Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила новым дерзким образом в черном

Звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Надя предстала перед поклонниками в стильном осеннем образе. На ней черный костюм из короткого топа и свободных штанов с оригинальными вырезами, которые добавляют наряду нотку пикантности. На плечи Дорофеева небрежно накинула черную осеннюю куртку. Звезда стоит, прислонившись к автомобилю, и смотрит куда-то в сторону.

«Осень», - лаконично подписала снимок Надя.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«вау, слишком красиво», «Надь, образ как всегда бомба», «Афигенная», «Кошмар!», «Кайфую от твоего костюма», «Ваш стиль убил меня окончательно», «Не знал что сейчас модно в армейских сапогах ходить», «Какая красотка», «Ну прям реально икона стиля», - пишут люди.

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На фото красотка показалась в коротких шортах и купальнике. Надя дополнила образ стильной шляпой, а в руках держала мороженое на палочке. Волосы у Дорофеевой были распущены, звезда позировала на фоне стены. Певица смотрела прямо в объектив камеры, делая фото немного соблазнительным.

"Язык", - лаконично подписала Надя смайликом фото.

Напомним, Дорофеева эффектно подчеркнула бюст и посветила формами со всех сторон: «Как можно быть такой красивой?».

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