Відома модель Ірина Шейк здалася в незвичайному образі і розповіла про свою роботу

На фото Ірина здалася без білизни та одягу. Зірка стояла в саду на великому колесі, а картинами прикривала найпікантніші місця. Дівчина була впевнена в собі і дивилася прямо в об'єктив камери. Фото вийшло дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто роблю те, що я роблю в саду @ donatella_versace .. Я така щаслива бути в особливому будинку", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 130 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мега", "Мажор", "Богиня","занадто багато істерик:" чому у мене не так"? І все на тобі"," Іришка топ"," і навіщо погоджуватися на такі відверті зйомки"," акули їдять сома"," чуттєва і чудова, як завжди", " апетитна яка!", "Крішіану Роналду, Привіт тобі", "я хочу", "відмінний вигляд", "Ці поля аналогічні".

Повідомлялося, відома модель Ірина Шейк похвалилася зовнішністю крупним планом.

Цього разу красу Ірини Шейк показали крупним планом. Модель позувала сидячи на дивані, закинувши на нього одну ніжку.

Знаменитість була в блакитному гольфі і картатих брюках. Обтягуючий наряд вигідно підкреслив принади зірки, як би вона не намагалася це приховати за руками.

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