Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя в необычно нежном образе

На фото Николь позировала в голубом платье с открытой спиной. Звезда показалась у стенки, развернувшись пятой точкой к камере. Модель повернула голову на фотографа, сама демонстрировала фигуру в обтягивающем наряде. На втором кадре Потуральски уже была в полоборота и улыбалась, сложив руки спереди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бабочка", - подписала фотографию в виде смайла девушка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты отлично выглядишь", "Что за малышка", "Красивое поздравление", "Синий тебе отлично смотрится!", "Какое платье!!Супер девочка!", "Он подходит тебе как перчатка", "Драгоценная, ты отлично выглядишь", "Абсолютно красиво", "Нико, ты такая невероятно красивая, люблю тебя", "Великолепная".

Сообщалось, что модель Николь Потуральски покрасовалась перед зеркалом в очень интересном наряде.

В сториз своего Инстаграма девушка поделилась видео, на котором демонстрирует необычный образ. Как видно, запись сделана в спальне или отельном номере.

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